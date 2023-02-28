Путин подписал закон о прекращении действия договоров между Россией и Советом Европы

В марте прошлого года комитет министров СЕ принял решение о прекращении полномочий России в организации. Тогда вице-спикер Государственной думы и руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что РФ приняла решение о выходе из СЕ, а министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.