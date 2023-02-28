Путин подписал закон о прекращении действия договоров между Россией и Советом Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы (СЕ). Документ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.
«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 г. прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.», – говорится в документе.
В частности, закон касается Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии, а также около десяти протоколов.
В марте прошлого года комитет министров СЕ принял решение о прекращении полномочий России в организации. Тогда вице-спикер Государственной думы и руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что РФ приняла решение о выходе из СЕ, а министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.