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Путин подписал закон о прекращении действия договоров между Россией и Советом Европы

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Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы (СЕ). Документ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 г. прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.», – говорится в документе.

В частности, закон касается Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии, а также около десяти протоколов.

В марте прошлого года комитет министров СЕ принял решение о прекращении полномочий России в организации. Тогда вице-спикер Государственной думы и руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой сообщил, что РФ приняла решение о выходе из СЕ, а министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.

Ранее по теме: Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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