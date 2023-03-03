В срывающих гособоронзаказ компаниях смогут вводить внешнее управление
В случае объявлении в России военного положения в компаниях, срывающих гособоронзаказ, будет вводиться внешнее управление, а права акционеров – приостанавливаться. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«Установить, что в случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции...по государственному оборонному заказу...своих обязательств по государственному контракту...впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления», – говорится в документе.
В случае срыва предприятием гособоронзаказа будет определяться управляющая организация на основании предложений Минпромторга, которая и станет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества, а также общего собрания акционеров и совета директоров в той мере, в какой это необходимо для выполнения гособоронзаказа.
Этим же указом правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности предприятий, занятых выполнением гособоронзаказа в период действия военного положения.