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В срывающих гособоронзаказ компаниях смогут вводить внешнее управление

Ведомости

В случае объявлении в России военного положения в компаниях, срывающих гособоронзаказ, будет вводиться внешнее управление, а права акционеров – приостанавливаться. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Установить, что в случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции...по государственному оборонному заказу...своих обязательств по государственному контракту...впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления», – говорится в документе.

В случае срыва предприятием гособоронзаказа будет определяться управляющая организация на основании предложений Минпромторга, которая и станет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества, а также общего собрания акционеров и совета директоров в той мере, в какой это необходимо для выполнения гособоронзаказа.

Этим же указом правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности предприятий, занятых выполнением гособоронзаказа в период действия военного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных