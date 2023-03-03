В срывающих гособоронзаказ компаниях смогут вводить внешнее управление

В случае срыва предприятием гособоронзаказа будет определяться управляющая организация на основании предложений Минпромторга, которая и станет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества, а также общего собрания акционеров и совета директоров в той мере, в какой это необходимо для выполнения гособоронзаказа.