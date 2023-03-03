В ДНР сообщили о сбитом самолете над Енакиево
Над Енакиево в ДНР сбили самолет, его принадлежность уточняется. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков в своем Telegram-канале.
«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал он.
Храменков также поделился фотографией, на которой вдалеке видно возможное место падения самолета и дым. Кроме того, в сети появились видео очевидцев, на которых видно крушение предположительно воздушного судна, на кадрах оно горит. На записи, опубликованной RT, очевидцы заметили двоих человек, которые успели катапультироваться из самолета.
В разговоре с ТАСС Храменков подтвердил, что летчикам удалось спастись. По его словам, на место падения выехали экстренные службы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВКС сбили самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР. На этой неделе самолеты того же типа были уничтожены в районе Михайловки и Дружковки. 25 февраля Минобороны отчиталось о сбитых Су-24 и МиГ-29 в районах Розовки и Димитрова в республике. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 394 самолета противника, говорится в сводке от 3 марта.