В ДНР сообщили о сбитом самолете над Енакиево

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВКС сбили самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР. На этой неделе самолеты того же типа были уничтожены в районе Михайловки и Дружковки. 25 февраля Минобороны отчиталось о сбитых Су-24 и МиГ-29 в районах Розовки и Димитрова в республике. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 394 самолета противника, говорится в сводке от 3 марта.