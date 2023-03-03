Газета
Политика

В ДНР сообщили о сбитом самолете над Енакиево

Ведомости

Над Енакиево в ДНР сбили самолет, его принадлежность уточняется. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков в своем Telegram-канале. 

«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал он. 

Храменков также поделился фотографией, на которой вдалеке видно возможное место падения самолета и дым. Кроме того, в сети появились видео очевидцев, на которых видно крушение предположительно воздушного судна, на кадрах оно горит. На записи, опубликованной RT, очевидцы заметили двоих человек, которые успели катапультироваться из самолета.

В разговоре с ТАСС Храменков подтвердил, что летчикам удалось спастись. По его словам, на место падения выехали экстренные службы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВКС сбили самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР. На этой неделе самолеты того же типа были уничтожены в районе Михайловки и Дружковки. 25 февраля Минобороны отчиталось о сбитых Су-24 и МиГ-29 в районах Розовки и Димитрова в республике. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила 394 самолета противника, говорится в сводке от 3 марта.

Новость дополняется

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных