Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о выдаче преступников

Как следует из договора, стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, при этом выдача подозреваемых и обвиняемых должна идти соответствии с законодательством обеих сторон, если поступки этих людей «являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание».