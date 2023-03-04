Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму заключенный между РФ и Сирией договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче друг другу преступников. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на электронную базу Госдумы.
Как следует из договора, стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, при этом выдача подозреваемых и обвиняемых должна идти соответствии с законодательством обеих сторон, если поступки этих людей «являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание».
В выдаче будет отказано, если преступление предусматривает наказание в виде смертной казни, говорится в документе. При этом в случае предоставления «достаточной гарантии», что такого наказания не последует, преступника могут выдать. В договоре также прописана возможность запрашивающей стороны ходатайствовать о временном задержании лица до представления запроса о его выдаче, отмечает ТАСС.
Договор, как отмечается, «поможет более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью, а также расширению взаимодействия в области оказания правовой помощи по уголовным делам».
Представители России и Сирии подписали документы 29 июня 2022 г. на Петербургском международном юридическом форуме.