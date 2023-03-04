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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о выдаче преступников

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Президент России Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму заключенный между РФ и Сирией договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче друг другу преступников. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на электронную базу Госдумы.

Как следует из договора, стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, при этом выдача подозреваемых и обвиняемых должна идти соответствии с законодательством обеих сторон, если поступки этих людей «являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание». 

В выдаче будет отказано, если преступление предусматривает наказание в виде смертной казни, говорится в документе. При этом в случае предоставления «достаточной гарантии», что такого наказания не последует, преступника могут выдать. В договоре также прописана возможность запрашивающей стороны ходатайствовать о временном задержании лица до представления запроса о его выдаче, отмечает ТАСС.

Договор, как отмечается, «поможет более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью, а также расширению взаимодействия в области оказания правовой помощи по уголовным делам».

Представители России и Сирии подписали документы 29 июня 2022 г. на Петербургском международном юридическом форуме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных