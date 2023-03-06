Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций

«Насколько известно, одно уголовное расследование уже привело к конкретному судебному процессу: Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в том числе через Казахстан. Дело до сих пор не рассмотрено по существу», – заключило издание.