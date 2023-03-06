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Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций

Ведомости

Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций, передает RTL Nieuws. 

Как отмечает ведомство, на конец 2022 г. насчитывалось 27 таких расследований. «Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет обхода», — отметил пресс-атташе прокуратуры Эльс Мартенс.

Из 45 уголовных расследований, которые в настоящее время ведутся, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых ограничений.

«Насколько известно, одно уголовное расследование уже привело к конкретному судебному процессу: Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в том числе через Казахстан. Дело до сих пор не рассмотрено по существу», – заключило издание.

Согласно голландскому законодательству, обход санкций наказывается лишением свободы на срок до шести лет, общественными работами или штрафом в размере до 90 000 евро. 

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Новые ограничения начали вводиться после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных