Голландская прокуратура возбудила 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций
Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций, передает RTL Nieuws.
Как отмечает ведомство, на конец 2022 г. насчитывалось 27 таких расследований. «Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет обхода», — отметил пресс-атташе прокуратуры Эльс Мартенс.
Из 45 уголовных расследований, которые в настоящее время ведутся, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых ограничений.
«Насколько известно, одно уголовное расследование уже привело к конкретному судебному процессу: Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов в Россию, в том числе через Казахстан. Дело до сих пор не рассмотрено по существу», – заключило издание.
Согласно голландскому законодательству, обход санкций наказывается лишением свободы на срок до шести лет, общественными работами или штрафом в размере до 90 000 евро.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Новые ограничения начали вводиться после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г.