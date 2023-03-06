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Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ данные о вооруженных силах

Ведомости

Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах согласно Венскому документу между 57 странами - членами ОБСЕ, передает американская Ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на соответствующее письмо российской стороны и европейского представителя.

«Решение Москвы было впервые сообщено 16 января 2022 г. в письме, подписанном Константином Гавриловым, главой российской делегации по контролю над вооружениями в Вене, послу Боснии и Герцеговины при ОБСЕ Синише Бенчуну, который в то время также председательствовал на форуме организации по безопасности и сотрудничеству», – отмечает организация.

Гаврилов заявил, что Россия не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах на 2023 г., как это предусмотрено первой главой Венского документа, по сути, приостанавливая свое участие в ежегодном обмене, который предполагается предоставлять каждый год до 15 декабря.

В своем письме Гаврилов также написал, что российское решение было принято, в частности, в ответ на шаг чешской стороны по приостановке выполнения своих обязательств по Венскому документу в отношении России.

В письме также указано, что 29 государств-участников, включая Эстонию, Францию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Словению, Швецию, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, несвоевременно предоставили определенные уведомления, а Нидерланды исключили Россию из списка получателей уведомлений. Кроме того, Россия обвинила Болгарию, Францию и Польшу в том, что они не пригласили российских представителей на свои военные базы.

Венский документ 2011 г. предусматривает обмен информацией между странами ОБСЕ об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах; в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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