Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ данные о вооруженных силах

«Решение Москвы было впервые сообщено 16 января 2022 г. в письме, подписанном Константином Гавриловым, главой российской делегации по контролю над вооружениями в Вене, послу Боснии и Герцеговины при ОБСЕ Синише Бенчуну, который в то время также председательствовал на форуме организации по безопасности и сотрудничеству», – отмечает организация.