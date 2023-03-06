Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ данные о вооруженных силах
Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах согласно Венскому документу между 57 странами - членами ОБСЕ, передает американская Ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на соответствующее письмо российской стороны и европейского представителя.
«Решение Москвы было впервые сообщено 16 января 2022 г. в письме, подписанном Константином Гавриловым, главой российской делегации по контролю над вооружениями в Вене, послу Боснии и Герцеговины при ОБСЕ Синише Бенчуну, который в то время также председательствовал на форуме организации по безопасности и сотрудничеству», – отмечает организация.
Гаврилов заявил, что Россия не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах на 2023 г., как это предусмотрено первой главой Венского документа, по сути, приостанавливая свое участие в ежегодном обмене, который предполагается предоставлять каждый год до 15 декабря.
В своем письме Гаврилов также написал, что российское решение было принято, в частности, в ответ на шаг чешской стороны по приостановке выполнения своих обязательств по Венскому документу в отношении России.
В письме также указано, что 29 государств-участников, включая Эстонию, Францию, Германию, Италию, Латвию, Литву, Польшу, Словению, Швецию, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, несвоевременно предоставили определенные уведомления, а Нидерланды исключили Россию из списка получателей уведомлений. Кроме того, Россия обвинила Болгарию, Францию и Польшу в том, что они не пригласили российских представителей на свои военные базы.
Венский документ 2011 г. предусматривает обмен информацией между странами ОБСЕ об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах; в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.