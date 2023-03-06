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Путин обсудил с Мирзиёевым проекты в торгово-экономической сфере

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого главы государств обсудили проекты в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба Кремля.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении.

Ранее лидеры государств общались 16 февраля. Тогда президенты обсудили экономические вопросы, связанные с дальнейшим расширением двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Путин и Мирзиёев также общались по телефону 30 ноября 2022 г. Тогда лидеры двух государств также обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных