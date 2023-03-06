Путин обсудил с Мирзиёевым проекты в торгово-экономической сфере
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого главы государств обсудили проекты в торгово-экономической сфере, передает пресс-служба Кремля.
«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении.
Ранее лидеры государств общались 16 февраля. Тогда президенты обсудили экономические вопросы, связанные с дальнейшим расширением двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Путин и Мирзиёев также общались по телефону 30 ноября 2022 г. Тогда лидеры двух государств также обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества.