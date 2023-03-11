Госдума заказала проведение исследования о межнациональном согласии
Аппарат Госдумы заказал проведение исследования на тему сохранения гражданского единства и межнационального согласия народов России, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказ исследования связали с «новыми вызовами», возникшими из-за спецоперации, и преодолением последствий санкций.
Согласно документации, исследование на тему «Анализ приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия народов России. Законодательный аспект» необходимо подготовить до 14 августа. Начальная цена работ составляет 5 040 000 руб.
«В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию в РФ, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления», – говорится в техническом задании.
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия.
В числе задач указан анализ законодательного регулирования нацполитики, изучение потребности общества и государства в использовании дополнительных мер для реализации национальной политики, а также разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере. Стратегия государственной национальной политики действует в России до 2025 г.