Госдума заказала проведение исследования о межнациональном согласии

«В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию в РФ, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления», – говорится в техническом задании.