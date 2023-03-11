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Госдума заказала проведение исследования о межнациональном согласии

Ведомости

Аппарат Госдумы заказал проведение исследования на тему сохранения гражданского единства и межнационального согласия народов России, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказ исследования связали с «новыми вызовами», возникшими из-за спецоперации, и преодолением последствий санкций.

Согласно документации, исследование на тему «Анализ приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия народов России. Законодательный аспект» необходимо подготовить до 14 августа. Начальная цена работ составляет 5 040 000 руб.

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«В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию в РФ, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления», – говорится в техническом задании.

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия.

В числе задач указан анализ законодательного регулирования нацполитики, изучение потребности общества и государства в использовании дополнительных мер для реализации национальной политики, а также разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере. Стратегия государственной национальной политики действует в России до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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