В Кремле вновь заявили о планах провести «прямую линию» с Путиным в этом году
Кремль рассчитывает, что «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Будем надеяться, что да», – сказал он.
Он также допустил, что «прямую линию» объединят с большой пресс-конференцией, назвав их востребованными форматами.
Ранее в феврале Песков сообщил, что «прямая линия» в этом году «безусловно состоится».
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые «прямую линию» провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. «прямая линия» и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
В 2022 г. «прямой линии» и большой пресс-конференции с участием президента не было. В начале августа Песков сообщал, что «прямая линия» может быть объединена с большой пресс-конференцией, однако точного решения по этому вопросу пока не было. Также в прошлом году не было и послания президента Федеральному собранию. В этом году оно состоялось 21 февраля.