Путин призвал расширить экономические свободы в России
В ответ на санкции в России следует расширить экономические свободы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона», — подчеркнул он.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. он поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Тогда глава государства отметил, что свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета России.
На сегодняшнем заседании Путин отметил, что рассчитывает «на содержательную работу и предложения со стороны Генпрокуратуры» по этому направлению. Он также призвал строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел.
В марте прошлого года Путин также заявлял, что в ситуации, когда в отношении России введены масштабные санкции, выходом может стать максимальная экономическая свобода для предпринимателей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ. По словам Путина, цель ограничений — «заставить страдать» народ России и тем самым дестабилизировать общество изнутри.
Российский президент не раз подчеркивал, что расчет Запада «смять» российскую экономику не оправдался. 21 февраля он заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны, и отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».