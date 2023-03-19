Посол РФ в ФРГ выразил озабоченность из-за заявлений главы минюста об аресте Путина
Заявления официальных лиц Германии о готовности выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) вызывают озабоченность и показывают стремление к эскалации конфликта с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Его комментарий опубликован в Telegram-канале МИД РФ.
«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», – отметил посол.
Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Как писала Die Zeit, это решение обязывает государства – члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского президента в случае его визита в Германию.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения. Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУСу», – сказал Бушман Bild am Sonntag (цитата по Die Zeit).
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин уже поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ. В пресс-службе СКР пояснили, что соответствующее поручение дано центральному аппарату ведомства.
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.