Япония ввела запрет на экспорт алюминия и стали в Россию

В частности, под ограничения попали строительная техника, в том числе гидравлические экскаваторы и бульдозеры, корабельные и авиационные двигатели, радиооборудование для навигации, самолеты и космические аппараты, в том числе и их комплектующие, а также оптическое оборудование, в том числе бинокли и фототехника.