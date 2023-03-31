Газета
Политика

Япония ввела запрет на экспорт алюминия и стали в Россию

Ведомости

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт стали, алюминия и изделий из них в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В свете нынешней международной ситуации вокруг Украины, чтобы внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира, Япония примет меры по запрету экспорта в Россию на основе мер, которые решили принять крупные страны», – сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения вступят в силу 7 апреля.

В частности, под ограничения попали строительная техника, в том числе гидравлические экскаваторы и бульдозеры, корабельные и авиационные двигатели, радиооборудование для навигации, самолеты и космические аппараты, в том числе и их комплектующие, а также оптическое оборудование, в том числе бинокли и фототехника.

После начала спецоперации на Украине западные страны, в том числе и Япония, начали вводить массовые санкции в отношении России. 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил ему свою поддержку и пообещал выделить $30 млн на поставку нелетального оружия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных