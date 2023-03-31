Япония ввела запрет на экспорт алюминия и стали в Россию
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт стали, алюминия и изделий из них в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В свете нынешней международной ситуации вокруг Украины, чтобы внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира, Япония примет меры по запрету экспорта в Россию на основе мер, которые решили принять крупные страны», – сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничения вступят в силу 7 апреля.
В частности, под ограничения попали строительная техника, в том числе гидравлические экскаваторы и бульдозеры, корабельные и авиационные двигатели, радиооборудование для навигации, самолеты и космические аппараты, в том числе и их комплектующие, а также оптическое оборудование, в том числе бинокли и фототехника.
После начала спецоперации на Украине западные страны, в том числе и Япония, начали вводить массовые санкции в отношении России. 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил ему свою поддержку и пообещал выделить $30 млн на поставку нелетального оружия.