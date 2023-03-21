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Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Ведомости

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев 21 марта. Об этом сообщает МИД Японии. Визит не был анонсирован.

«Премьер-министр Японии Фумио Кисида по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетит Украину 21 марта 2023 г. для проведения встречи на высшем уровне с президентом Зеленским в Киеве», — говорится в сообщении.

Кисида прибыл на Украину на поезде из Польши. До этого политик находился в Индии, где провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. На кадрах, показанных японским общественным телевидением, на вокзале в Киеве Кисиду встречает первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

22 марта японский премьер отправится в Польшу, где на следующий день состоится встреча на высшем уровне, уточнили в МИД Японии. 23 марта Кисида вернется в Японию.

На встрече с Зеленским премьер-министр Японии намерен выразить «солидарность с Украиной и непоколебимую поддержку стране». Он также «решительно осудит» спецоперацию России на Украине и подтвердит позицию Японии, которая заключается в «поддержке миропорядка, основанного на верховенстве закона», сказано в сообщении японского МИДа. В ходе поездки в Варшаву будет обсуждаться сотрудничество Японии и Польши, в том числе по вопросам конфликта на Украине.

Как отмечает Kyodo, японский премьер был единственным лидером G7, который до этого дня не посетил Украину после начала боевых действий. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят восстановление Украины. В этом году Япония председательствует на саммите G7. Агентство пишет, что своим визитом Кисида решил продемонстрировать поддержку Киеву в преддверии встречи «Большой семерки», который пройдет в мае этого года в Хиросиме. 

В феврале Киев также посетил президент США Джо Байден. В ходе своего визита он объявил о поставках Украине дополнительного вооружения на $500 млн и анонсировал новые санкции против российских граждан и компании. Приезд Байдена в Киев также не был анонсирован. В Белом доме заявили, что заранее уведомили Москву о поездке американского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных