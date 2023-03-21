Премьер-министр Японии прибыл в Киев

Как отмечает Kyodo, японский премьер был единственным лидером G7, который до этого дня не посетил Украину после начала боевых действий. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят восстановление Украины. В этом году Япония председательствует на саммите G7. Агентство пишет, что своим визитом Кисида решил продемонстрировать поддержку Киеву в преддверии встречи «Большой семерки», который пройдет в мае этого года в Хиросиме.