Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев 21 марта. Об этом сообщает МИД Японии. Визит не был анонсирован.
«Премьер-министр Японии Фумио Кисида по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетит Украину 21 марта 2023 г. для проведения встречи на высшем уровне с президентом Зеленским в Киеве», — говорится в сообщении.
Кисида прибыл на Украину на поезде из Польши. До этого политик находился в Индии, где провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. На кадрах, показанных японским общественным телевидением, на вокзале в Киеве Кисиду встречает первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
22 марта японский премьер отправится в Польшу, где на следующий день состоится встреча на высшем уровне, уточнили в МИД Японии. 23 марта Кисида вернется в Японию.
На встрече с Зеленским премьер-министр Японии намерен выразить «солидарность с Украиной и непоколебимую поддержку стране». Он также «решительно осудит» спецоперацию России на Украине и подтвердит позицию Японии, которая заключается в «поддержке миропорядка, основанного на верховенстве закона», сказано в сообщении японского МИДа. В ходе поездки в Варшаву будет обсуждаться сотрудничество Японии и Польши, в том числе по вопросам конфликта на Украине.
Как отмечает Kyodo, японский премьер был единственным лидером G7, который до этого дня не посетил Украину после начала боевых действий. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят восстановление Украины. В этом году Япония председательствует на саммите G7. Агентство пишет, что своим визитом Кисида решил продемонстрировать поддержку Киеву в преддверии встречи «Большой семерки», который пройдет в мае этого года в Хиросиме.
В феврале Киев также посетил президент США Джо Байден. В ходе своего визита он объявил о поставках Украине дополнительного вооружения на $500 млн и анонсировал новые санкции против российских граждан и компании. Приезд Байдена в Киев также не был анонсирован. В Белом доме заявили, что заранее уведомили Москву о поездке американского лидера.