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CNN: Трампу предъявят обвинение 4 апреля

Ведомости

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения 4 апреля по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании. Об этом сообщил CNN его адвокат Джо Такопина.

Для возбуждения дела имеется достаточно улик, рассказал адвокат. По его словам, оно связано с направлением скрытых платежей в размере $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 г. В офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга сообщили, что уже связывались с защитой бывшего президента, а Такопина подтвердил намерения Трампа предстать перед судом Нью-Йорка.

Другой адвокат бывшего президента Алина Хабба считает, что Трамп «стал жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия», и рассчитывает на его оправдание.

Сам экс-президент считает себя «совершенно невиновным». По его словам, это «политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории». «Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену», – подчеркнул он.

Предъявление обвинения станет первым случаем в истории США в отношении действующего или бывшего президента страны. По версии прокуратуры, Дэниелс передал деньги личный адвокат Трампа Майкл Коэн, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с ним. Несмотря на расследование, популярность экс-президента США среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти, и многие из них его поддерживают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных