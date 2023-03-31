CNN: Трампу предъявят обвинение 4 апреля

Для возбуждения дела имеется достаточно улик, рассказал адвокат. По его словам, оно связано с направлением скрытых платежей в размере $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 г. В офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга сообщили, что уже связывались с защитой бывшего президента, а Такопина подтвердил намерения Трампа предстать перед судом Нью-Йорка.