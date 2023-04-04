В Кремле сочли преждевременным вопрос о закрытии «Википедии»
«Википедия» содержит много искажений и недостоверной информации, однако чтобы отказаться от этого ресурса, нужно сначала создать его аналог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что вопрос о создании аналога «Википедии», который содержал бы «действительно проверенную и объективную информацию» не раз поднимался на разных форумах.
«Мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.
На уточняющий вопрос о необходимости блокировки «Википедии» он подчеркнул, что «сначала нужно создать [аналог]».