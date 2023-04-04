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В Кремле сочли преждевременным вопрос о закрытии «Википедии»

Ведомости

«Википедия» содержит много искажений и недостоверной информации, однако чтобы отказаться от этого ресурса, нужно сначала создать его аналог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что вопрос о создании аналога «Википедии», который содержал бы «действительно проверенную и объективную информацию» не раз поднимался на разных форумах.

«Мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос о необходимости блокировки «Википедии» он подчеркнул, что «сначала нужно создать [аналог]».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных