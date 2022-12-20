Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года
Отечественный аналог «Википедии» — портал «Знание» планируют запустить в первом квартале 2023 г., заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
«Наша главная цель – иметь собственный портал – "Знание", в нем сейчас уже подготовлено более 100 000 статей. Планируется, что портал будет запущен в начале 2023 г. Мы рекомендуем его к использованию вместо «Википедии». «Википедия» по-прежнему доступна, но дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знание» был в приоритете при поисковой выдаче», — отметил министр (цитата по ТАСС).
В 2019 г. президент России Владимир Путин на заседании совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных.
В тот же год стало известно, что в ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии». Согласно документу, в 2020 г. ему планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.
«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.