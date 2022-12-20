Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года

«Наша главная цель – иметь собственный портал – "Знание", в нем сейчас уже подготовлено более 100 000 статей. Планируется, что портал будет запущен в начале 2023 г. Мы рекомендуем его к использованию вместо «Википедии». «Википедия» по-прежнему доступна, но дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знание» был в приоритете при поисковой выдаче», — отметил министр (цитата по ТАСС).