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Российский аналог «Википедии» планируют запустить в начале 2023 года

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Отечественный аналог «Википедии» — портал «Знание» планируют запустить в первом квартале 2023 г., заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Наша главная цель – иметь собственный портал – "Знание",  в нем сейчас уже подготовлено более 100 000 статей. Планируется, что портал будет запущен в начале 2023 г. Мы рекомендуем его к использованию вместо «Википедии». «Википедия» по-прежнему доступна, но дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знание» был в приоритете при поисковой выдаче», — отметил министр (цитата по ТАСС).

В 2019 г. президент России Владимир Путин на заседании совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных.

В тот же год стало известно, что в ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии». Согласно документу, в 2020 г. ему планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных