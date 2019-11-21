Финансирование российского аналога «Википедии» составит 2 млрд рублей

В приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. говорится, что в ближайшие три года правительство направит почти 1,7 млрд руб. на создание энциклопедии. Согласно документу, в 2020 г. будет выделено около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.