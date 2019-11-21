Финансирование российского аналога «Википедии» составит 2 млрд рублей
На создание аналога «Википедии» — онлайн-портала Большой российской энциклопедии (БРЭ) — будет потрачено 2 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного редактора научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергея Кравца. «Портал будет создаваться в течение 33 месяцев», — добавил он. Над ним будут работать 270 человек, 150 из них — это штатные сотрудники издательства. Авторам статей будут выплачены гонорары, сказал Кравец.
Проект портала в четверг, 21 ноября был впервые представлен на конференции в Уфе. Портал должен заработать весной 2022 г. Он должен содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться статьи и вестись дискуссии.
В начале ноября президент Владимир Путин заявил, что электронная версия энциклопедии, в отличие от «Википедии», сможет стать источником достоверной информации.
В приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. говорится, что в ближайшие три года правительство направит почти 1,7 млрд руб. на создание энциклопедии. Согласно документу, в 2020 г. будет выделено около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.