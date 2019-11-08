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Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль заметил дискуссию, которая развернулась после предложения президента Владимира Путина заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

«Википедия» – уважаемый популярный, самообновляемый ресурс, отметил Песков. Однако достоверность и правильность представленной в ней информации никем не гарантируется, продолжил он. «Президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний. А это Большая российская энциклопедия. Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" речи нет и быть не может», – подчеркнул пресс-секретарь.

Путин в начале ноября на заседании совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.