Сербия проведет совместные учения с США на своей территории
В середине июня Сербия проведет учения «Платиновый волк» вместе с США и другими государствами-партнерами, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире телеканала B92.
«В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк". Это крупнейшие военные маневры на территории Сербии, и в этом нет никакой тайны... Это публичное решение правительства Сербии, которое две недели назад одобрило эти маневры», – приводят слова министра «РИА Новости».
В министерстве обороны Сербии в ответ на запрос ТАСС уточнили, что учения пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве добавили, что страна сохранила мораторий на международные военные учения, но маневры «Платиновый волк» стали исключением.
«Цель этих учений – поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях. Напоминаем, что и далее в силе решение правительства Республики Сербии от 27 февраля 2022 г., которым прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами», – уточнили в минобороны.
В марте стало известно, что королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую арктическую оперативную базу на севере Норвегии. Лагерь Camp Viking, расположенный в деревне Эвербигд около норвежского города Тромсё, будет центром для коммандос королевской морской пехоты, в нем может быть размещен весь персонал британской прибрежной группы реагирования (LRG). Также вблизи лагеря находятся база норвежских вооруженных сил и авиабаза вертолетных сил коммандос в Бардуфоссе.
Зимой в Camp Viking прибыло порядка 1000 коммандос, которые проводят учения с союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным корпусом. Командующий зимним развертыванием вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен отметил, что Camp Viking является «координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и при холодной погоде» и был размещен в качестве передовой оперативной базы для поддержки операций НАТО.