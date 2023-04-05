Сербия проведет совместные учения с США на своей территории

В марте стало известно, что королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую арктическую оперативную базу на севере Норвегии. Лагерь Camp Viking, расположенный в деревне Эвербигд около норвежского города Тромсё, будет центром для коммандос королевской морской пехоты, в нем может быть размещен весь персонал британской прибрежной группы реагирования (LRG). Также вблизи лагеря находятся база норвежских вооруженных сил и авиабаза вертолетных сил коммандос в Бардуфоссе.