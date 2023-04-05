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Политика

Сербия проведет совместные учения с США на своей территории

Ведомости

В середине июня Сербия проведет учения «Платиновый волк» вместе с США и другими государствами-партнерами, сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире телеканала B92.

«В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк". Это крупнейшие военные маневры на территории Сербии, и в этом нет никакой тайны... Это публичное решение правительства Сербии, которое две недели назад одобрило эти маневры», – приводят слова министра «РИА Новости».

В министерстве обороны Сербии в ответ на запрос ТАСС уточнили, что учения пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве добавили, что страна сохранила мораторий на международные военные учения, но маневры «Платиновый волк» стали исключением.

«Цель этих учений – поддержание достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений армии Сербии для участия в многонациональных операциях. Напоминаем, что и далее в силе решение правительства Республики Сербии от 27 февраля 2022 г., которым прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами», – уточнили в минобороны.

В марте стало известно, что королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую арктическую оперативную базу на севере Норвегии. Лагерь Camp Viking, расположенный в деревне Эвербигд около норвежского города Тромсё, будет центром для коммандос королевской морской пехоты, в нем может быть размещен весь персонал британской прибрежной группы реагирования (LRG). Также вблизи лагеря находятся база норвежских вооруженных сил и авиабаза вертолетных сил коммандос в Бардуфоссе.

Зимой в Camp Viking прибыло порядка 1000 коммандос, которые проводят учения с союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным корпусом. Командующий зимним развертыванием вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен отметил, что Camp Viking является «координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и при холодной погоде» и был размещен в качестве передовой оперативной базы для поддержки операций НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных