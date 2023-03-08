ВМФ Великобритании развернул новую базу на севере Норвегии
Королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую арктическую оперативную базу на севере Норвегии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте флота.
«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британские коммандос [спецназ] в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере», – говорится в сообщении.
Лагерь Camp Viking, расположенный в деревне Эвербигд около норвежского города Тромсё, будет центром для коммандос королевской морской пехоты, в нем может быть размещен весь персонал британской прибрежной группы реагирования (LRG). Также вблизи лагеря находится база норвежских вооруженных сил и авиабаза вертолетных сил коммандос в Бардуфоссе.
«Расположение лагеря идеально подходит для сдерживания угроз в регионе таким образом, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО и своего ближайшего союзника, Норвегии», – добавили в пресс-службе.
Зимой в Camp Viking прибыло порядка 1000 коммандос, которые проводят учения с союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным корпусом. Командующий зимним развертываемым вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен отметил, что Camp Viking является «координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и холодной погоде» и был размещен в качестве передовой оперативной базы для поддержки операций НАТО.