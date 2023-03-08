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ВМФ Великобритании развернул новую базу на севере Норвегии

Ведомости

Королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую арктическую оперативную базу на севере Норвегии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте флота.

«Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британские коммандос [спецназ] в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере», – говорится в сообщении.

Лагерь Camp Viking, расположенный в деревне Эвербигд около норвежского города Тромсё, будет центром для коммандос королевской морской пехоты, в нем может быть размещен весь персонал британской прибрежной группы реагирования (LRG). Также вблизи лагеря находится база норвежских вооруженных сил и авиабаза вертолетных сил коммандос в Бардуфоссе.

«Расположение лагеря идеально подходит для сдерживания угроз в регионе таким образом, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО и своего ближайшего союзника, Норвегии», – добавили в пресс-службе.

Зимой в Camp Viking прибыло порядка 1000 коммандос, которые проводят учения с союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным корпусом. Командующий зимним развертываемым вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен отметил, что Camp Viking является «координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и холодной погоде» и был размещен в качестве передовой оперативной базы для поддержки операций НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных