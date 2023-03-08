ВМФ Великобритании развернул новую базу на севере Норвегии

Зимой в Camp Viking прибыло порядка 1000 коммандос, которые проводят учения с союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным корпусом. Командующий зимним развертываемым вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен отметил, что Camp Viking является «координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и холодной погоде» и был размещен в качестве передовой оперативной базы для поддержки операций НАТО.