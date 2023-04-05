Путин выразил надежду на поддержку Дании в вопросе расследования по «Северным потокам»
Россия рассчитывает на поддержку Дании в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам в Большом Кремлевском дворце.
«Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну, в первую очередь, имевшие место в сентябре 2022 г. диверсии на газопроводах “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”. Мы надеемся, что датская сторона поддержит наше предложение об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», – сказал он.
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
Голосование по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков» состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.