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Лавров заявил о «горячей фазе войны» России и США

Ведомости

Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за снабжения Киева американским оружием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять», – сказал он.

При этом, отвечая на вопрос Зарубина, как это соотносится с тем, что сегодня в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот послами 17 государств, в том числе и США, Лавров заявил, что отношения с Вашингтоном нужно поддерживать.

«Мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось», – заключил он.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта», период «холодной войны» уже давно пройден. Рябков заявил, что сейчас происходит прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией «по самым разным направлениям». Дипломат добавил, что Вашингтон «абсолютно безбашенно» провоцирует эскалацию ситуации. Рябков также с сожалением отметил, что сейчас идет «много разговоров об угрозе ядерного конфликта»

В конце марта Лавров заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

Сегодня президент России Владимир Путин 5 апреля принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 17 государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Посол США Линн Трейси – первая женщина, представляющая страну в России, – была названа Путиным 14-й по счету, после Зимбабве и Абхазии. Обращаясь к ней, российский президент заявил, что использование США в своей внешней политике «так называемых цветных революций» и привело к сегодняшнему украинскому кризису.

Ранее по теме: Владимир Путин раскритиковал Запад и позвал в гости представителей Африки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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