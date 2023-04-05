Лавров заявил о «горячей фазе войны» России и США
Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за снабжения Киева американским оружием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять», – сказал он.
При этом, отвечая на вопрос Зарубина, как это соотносится с тем, что сегодня в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот послами 17 государств, в том числе и США, Лавров заявил, что отношения с Вашингтоном нужно поддерживать.
«Мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось», – заключил он.
Ранее сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе «горячего конфликта», период «холодной войны» уже давно пройден. Рябков заявил, что сейчас происходит прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией «по самым разным направлениям». Дипломат добавил, что Вашингтон «абсолютно безбашенно» провоцирует эскалацию ситуации. Рябков также с сожалением отметил, что сейчас идет «много разговоров об угрозе ядерного конфликта»
В конце марта Лавров заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Сегодня президент России Владимир Путин 5 апреля принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 17 государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Посол США Линн Трейси – первая женщина, представляющая страну в России, – была названа Путиным 14-й по счету, после Зимбабве и Абхазии. Обращаясь к ней, российский президент заявил, что использование США в своей внешней политике «так называемых цветных революций» и привело к сегодняшнему украинскому кризису.