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Кремль будет наблюдать за совместными учениями Сербии и США

Ведомости

В Кремле осознают давление на Белград и будут внимательно наблюдать за совместными учениями Сербии и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Попытки привлечь на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, под беспрецедентным давлением. Что касается упомянутых учений, мы безусловно будем очень внимательно за ними наблюдать», – сказал пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных