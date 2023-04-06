Кремль будет наблюдать за совместными учениями Сербии и США

«Попытки привлечь на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно. Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, под беспрецедентным давлением. Что касается упомянутых учений, мы безусловно будем очень внимательно за ними наблюдать», – сказал пресс-секретарь.