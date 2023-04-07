Си Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон

В августе прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон также заинтересован в обострении ситуации в Азии, Африке и Латинской Америке. В конце январе текущего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что Соединенные Штаты и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. Ранее в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая.