Си Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон
Причины кризиса на Украине сложны, любое его затягивание несет ущерб всем сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Гуанчжоу.
«Причины украинского кризиса сложны, и любое затягивание нанесет ущерб всем сторонам. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование – единственно правильный выход из ситуации», – цитирует Си Центральное телевидение Китая (цит. по ТАСС)
Вместе с тем председатель КНР подчеркнул, что Пекин приветствует предложения Парижа по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и готов подержать их.
Накануне, 6 апреля, Си заявил о готовности Китая вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. В тот же день официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине. «У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него», – отмечала Мао. Она добавила, что КНР изначально выступал за содействие мирным переговорам по Украине и история рассудит, кто «действительно занимал справедливую и правильную позицию».
В августе прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон также заинтересован в обострении ситуации в Азии, Африке и Латинской Америке. В конце январе текущего года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что Соединенные Штаты и НАТО стали участниками конфликта на Украине и намерены затягивать его. Ранее в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Франция также является одной из страны, которые поставляют Украине вооружения.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.