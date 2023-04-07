Байден продлил антироссийские санкции еще на год
Президент США Джо Байден продлил связанный со «вмешательством» России в выборы и с началом спецоперации на Украине санкционный режим еще на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Москва занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США, в том числе препятствовала проведению «свободных и честных демократических выборов» в США, говорится в сообщении.
15 апреля 2021 г. Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, которые, по мнению американских властей, были причастны ко «вмешательству» в президентские выборы в США и занимались дезинформацией.
После начала спецоперации США также ввели ряд блокирующих санкций в отношении российских компаний и физлиц. В частности, в конце сентября 2022 г. министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний и организаций.
В декабре того же года американский минфин вновь расширил санкционный список – тогда под ограничения США попали 10 компаний, в их числе ЦНИИ КМ «Прометей», концерн «Электроприбор», Институт океанологии РАН им. Ширшова и др. Американские и европейские санкции против России неоднократно расширялись.
14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные западными странами санкции в значительной степени застраховали экономику России от последствий банковского кризиса, который сейчас разворачивается в США.