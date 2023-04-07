Байден продлил антироссийские санкции еще на год

В декабре того же года американский минфин вновь расширил санкционный список – тогда под ограничения США попали 10 компаний, в их числе ЦНИИ КМ «Прометей», концерн «Электроприбор», Институт океанологии РАН им. Ширшова и др. Американские и европейские санкции против России неоднократно расширялись.