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Байден продлил антироссийские санкции еще на год

Ведомости

Президент США Джо Байден продлил связанный со «вмешательством» России в выборы и с началом спецоперации на Украине санкционный режим еще на год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Москва занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США, в том числе препятствовала проведению «свободных и честных демократических выборов» в США, говорится в сообщении.

15 апреля 2021 г. Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, которые, по мнению американских властей, были причастны ко «вмешательству» в президентские выборы в США и занимались дезинформацией.

После начала спецоперации США также ввели ряд блокирующих санкций в отношении российских компаний и физлиц. В частности, в конце сентября 2022 г. министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний и организаций.

В декабре того же года американский минфин вновь расширил санкционный список – тогда под ограничения США попали 10 компаний, в их числе ЦНИИ КМ «Прометей», концерн «Электроприбор», Институт океанологии РАН им. Ширшова и др. Американские и европейские санкции против России неоднократно расширялись.

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные западными странами санкции в значительной степени застраховали экономику России от последствий банковского кризиса, который сейчас разворачивается в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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