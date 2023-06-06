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Посольство Ирана начало работу в Саудовской Аравии впервые за семь лет

Ведомости

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии вновь открылось посольство Ирана спустя семь лет после остановки дипотношений между странами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Церемония открытия посольства в столице Саудовской Аравии сопровождалось поднятием флага Ирана под звуки государственного гимна республики, передает телеканал. 

На самом мероприятии присутствовали представители МИД Ирана и Саудовской Аравии, в частности новый посол Иранской Республики Алиреза Энаяти (до этого он занимал должность помощника министра иностранных дел Ирана).

Пекин мирит Тегеран и Эр-Рияд

Враждовавшие семь лет Иран и Саудовская Аравия восстановят дипотношения

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в 2016 г. Это произошло из-за резких заявлений Тегерана и нападений, совершенных на посольство Саудовской Аравии в Иране, произошедших вслед за казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Кроме этого, обе стороны были вовлечены в гражданскую войну в Йемене, где иранская сторона поддерживала повстанцев-хуситов (на севере страны), а саудовская во главе арабской коалиции – президента Абда Раббо Мансура Хади (на юге).

Восстановлению отношений арабских стран способствовал Китай. В марте Иран и Саудовская Аравия договорились при посредничестве КНР о восстановлении дипломатических отношений. Согласно соглашениям, страны должны были открыть посольства в столицах друг друга. В документе отмечалось, что решение о восстановлении дипотношений было принято благодаря «благородной инициативе» председателя КНР Си Цзиньпина. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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