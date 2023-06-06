Посольство Ирана начало работу в Саудовской Аравии впервые за семь лет
В Эр-Рияде в Саудовской Аравии вновь открылось посольство Ирана спустя семь лет после остановки дипотношений между странами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Церемония открытия посольства в столице Саудовской Аравии сопровождалось поднятием флага Ирана под звуки государственного гимна республики, передает телеканал.
На самом мероприятии присутствовали представители МИД Ирана и Саудовской Аравии, в частности новый посол Иранской Республики Алиреза Энаяти (до этого он занимал должность помощника министра иностранных дел Ирана).
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в 2016 г. Это произошло из-за резких заявлений Тегерана и нападений, совершенных на посольство Саудовской Аравии в Иране, произошедших вслед за казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.
Кроме этого, обе стороны были вовлечены в гражданскую войну в Йемене, где иранская сторона поддерживала повстанцев-хуситов (на севере страны), а саудовская во главе арабской коалиции – президента Абда Раббо Мансура Хади (на юге).
Восстановлению отношений арабских стран способствовал Китай. В марте Иран и Саудовская Аравия договорились при посредничестве КНР о восстановлении дипломатических отношений. Согласно соглашениям, страны должны были открыть посольства в столицах друг друга. В документе отмечалось, что решение о восстановлении дипотношений было принято благодаря «благородной инициативе» председателя КНР Си Цзиньпина.