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Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия в третьи страны

Ведомости

Депутаты Совета кантонов – верхней палаты швейцарского парламента – одобрили инициативу о разрешении реэкспорта произведенных в стране оружия и боеприпасов в третьи страны, которые участвуют в вооруженных конфликтах, сообщила пресс-служба парламента.

«Государствам, покупающим швейцарские военные материалы, должно быть разрешено при определенных условиях реэкспортировать их в страны, вовлеченные в военные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию», – приводит сообщение ТАСС.

При этом отмечается, что покупающие оружие страны по-прежнему будут обязаны подписывать соглашение о невозможности реэкспорта, но длительность этого соглашения будет ограничена пятью годами для стран, разделяющих ценности Швейцарии. Это также означает возможность таких поставок в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, если те «используют свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом». Теперь инициативу должен рассмотреть Национальный совет (нижняя палата парламента).

При этом ранее 2 июня Национальный совет отклонил предложение о смягчении правила экспорта военной техники на Украину. Противники этой инициативы сочли, что в случае ее принятия был бы нарушен нейтралитет Швейцарии. В тот же день вопрос реэкспорта вооружений обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского и его швейцарского коллеги Алена Берсе.

Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учетом международно-правового статуса постоянного нейтралитета, который восходит к 1815 г. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. Данный статус также запрещает прямо или через реэкспорт отправлять оружие странам – участникам вооруженных конфликтов. Сейчас действует отдельное эмбарго на поставки в Россию и на Украину. При этом Швейцария присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных