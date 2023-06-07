Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия в третьи страны

Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учетом международно-правового статуса постоянного нейтралитета, который восходит к 1815 г. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. Данный статус также запрещает прямо или через реэкспорт отправлять оружие странам – участникам вооруженных конфликтов. Сейчас действует отдельное эмбарго на поставки в Россию и на Украину. При этом Швейцария присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России.