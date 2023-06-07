Россия и КНР провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народной освободительной армии Китая (ВВС НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», – сказано в сообщении.
Уточняется, что патрулирование продолжалось в течение восьми часов. За это время российские самолеты смогли воспользоваться аэродромом КНР для взлета и посадки. В Минобороны подчеркнули, что во время совместного патрулирования самолеты не нарушали границы воздушного пространства иностранных государств. В ведомстве также отметили, что патрулирование осуществлялось в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 г.
В середине апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве выразил надежду на расширение военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, оно оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, снижая «конфликтный потенциал». Москва и Пекин, в частности, координируют свои действия в ходе подготовки патрулирований и военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, например в рамках ШОС.