Россия и КНР провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В середине апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве выразил надежду на расширение военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, оно оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, снижая «конфликтный потенциал». Москва и Пекин, в частности, координируют свои действия в ходе подготовки патрулирований и военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, например в рамках ШОС.