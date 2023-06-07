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Россия и КНР провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народной освободительной армии Китая (ВВС НОАК) провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что патрулирование продолжалось в течение восьми часов. За это время российские самолеты смогли воспользоваться аэродромом КНР для взлета и посадки. В Минобороны подчеркнули, что во время совместного патрулирования самолеты не нарушали границы воздушного пространства иностранных государств. В ведомстве также отметили, что патрулирование осуществлялось в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 г. 

В середине апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве выразил надежду на расширение военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, оно оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, снижая «конфликтный потенциал». Москва и Пекин, в частности, координируют свои действия в ходе подготовки патрулирований и военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, например в рамках ШОС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных