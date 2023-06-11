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В Польше заявили, что страна не имеет отношения к взрывам «Северных потоков»

Ведомости

Польша не причастна к взрывам «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2". Связывание Польши с этими событиями безосновательно», – написал Жарин в своем аккаунте Twitter.

При этом, гипотеза о якобы причастности к взрывам России, «имевшую мотив и возможность провести такую ​​операцию, остается в силе», добавил представитель.

10 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что следователи в Германии изучают доказательства того, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» могли использовать Польшу в качестве оперативной базы для атак. По данным газеты, яхта «Андромеда», которая, как предполагается, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, заходила перед диверсией в территориальные воды Польши. Однако у немецких органов нет свидетельств причастности правительства республики к инциденту.

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Взрыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 г. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. 

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование инцидента на газопроводах, в котором назвал причастными к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. Через месяц ряд западных СМИ со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». Также подчеркивалось, что данных об участии в операции России у США нет. В Кремле усомнились в этой информации и назвали сообщения «скоординированным вбросом».

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В конце мая газета Süddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали расследование, согласно которому «Андромеду», на борту которой следователи ранее обнаружили следы взрывчатки, арендовала связанная с гражданкой Украины компания. Позже стало известно, что несколько человек, вероятно причастных к подрывам, в сентябре зафрахтовали «Андромеду» в немецком порту Росток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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