Медведев назвал Майдан Незалежности будущей площадью России

Ранее Медведев заявил о существовании трех сценариев распада Украины, один из которых предполагает присоединение к России центральной части страны и вхождения западной в состав ряда стран ЕС. Другие сценарии предполагают исчезновение Украины после завершения спецоперации и образование «новой Украины» – территории между Россией и бывшими западными областями, перешедшими под контроль стран ЕС.