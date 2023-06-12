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Медведев назвал Майдан Незалежности будущей площадью России

Ведомости

Находящаяся в центре Киева площадь Независимости (Майдан Незалежности) скоро станет площадью России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Майдан незалежності. Скоро – площадь России», – написал он, опубликовав фото площади с российским триколором в центре и поздравив россиян с Днем России. Этот праздник отмечается 12 июня.

Ранее Медведев заявил о существовании трех сценариев распада Украины, один из которых предполагает присоединение к России центральной части страны и вхождения западной в состав ряда стран ЕС. Другие сценарии предполагают исчезновение Украины после завершения спецоперации и образование «новой Украины» – территории между Россией и бывшими западными областями, перешедшими под контроль стран ЕС.

В апреле Медведев предположил, что Украина исчезнет, потому что она не нужна ни Европе, ни США, ни другим странам мира, ни России, ни собственным гражданам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных