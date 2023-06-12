Медведев назвал Майдан Незалежности будущей площадью России
Находящаяся в центре Киева площадь Независимости (Майдан Незалежности) скоро станет площадью России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Майдан незалежності. Скоро – площадь России», – написал он, опубликовав фото площади с российским триколором в центре и поздравив россиян с Днем России. Этот праздник отмечается 12 июня.
Ранее Медведев заявил о существовании трех сценариев распада Украины, один из которых предполагает присоединение к России центральной части страны и вхождения западной в состав ряда стран ЕС. Другие сценарии предполагают исчезновение Украины после завершения спецоперации и образование «новой Украины» – территории между Россией и бывшими западными областями, перешедшими под контроль стран ЕС.
В апреле Медведев предположил, что Украина исчезнет, потому что она не нужна ни Европе, ни США, ни другим странам мира, ни России, ни собственным гражданам.