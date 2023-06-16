Путин рассказал о втягивании НАТО в конфликт на Украине
Североатлантический альянс (НАТО) втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, о чем и говорить. Поставки идут военной техники, тяжелой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов», – сказал президент.
В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО уже стали участниками российско-украинского конфликта. По его словам, все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытки помешать формированию многополярного мира.
Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине – поражением НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.
27 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к началу конфликта.