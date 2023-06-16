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Путин рассказал о втягивании НАТО в конфликт на Украине

Ведомости

Североатлантический альянс (НАТО) втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, о чем и говорить. Поставки идут военной техники, тяжелой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов», – сказал президент.

В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО уже стали участниками российско-украинского конфликта. По его словам, все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытки помешать формированию многополярного мира.

Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине – поражением НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.

Ранее по теме: МИД ФРГ исключил возможность приема новых членов в НАТО во время конфликта на Украине

27 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к началу конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных