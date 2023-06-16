Собянин заявил о победе России в санкционной войне
Россия победил в санкционной войне с Западом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы победили санкционную войну, которую нам объявили, и мы выходим на темпы роста примерно такие же, как европейские страны, которые с нами борются», – сказал мэр (цитата по «РИА Новости»).
По словам Собянина, европейские страны прогнозировали «обвал на 5, 6, на 10% ВВП» России в этом году. «А мы даем рост такой же, как в Германии, во Франции, а может, даже больше», – отметил он.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа ранее заявил, что те, кто пытается искусственно ограничить другие страны, сами прежде всего страдают от этого. Путин добавил, что санкции не помешают развитию России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам речи президента написал в Telegram-канале, что созданные Путиным политическая система и экономическая модель позволили сделать санкции неэффективными. «Напротив, они бумерангом ударили по инициаторам. В Европе – рецессия, уровень инфляции достиг 6,1%. В РФ – ожидается рост ВВП порядка 2%, а инфляция вдвое ниже – 2,9%», – отметил спикер.