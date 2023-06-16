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Собянин заявил о победе России в санкционной войне

Ведомости

Россия победил в санкционной войне с Западом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы победили санкционную войну, которую нам объявили, и мы выходим на темпы роста примерно такие же, как европейские страны, которые с нами борются», – сказал мэр (цитата по «РИА Новости»).

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Речь президента длилась 1 час 19 минут

По словам Собянина, европейские страны прогнозировали «обвал на 5, 6, на 10% ВВП» России в этом году. «А мы даем рост такой же, как в Германии, во Франции, а может, даже больше», – отметил он.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа ранее заявил, что те, кто пытается искусственно ограничить другие страны, сами прежде всего страдают от этого. Путин добавил, что санкции не помешают развитию России.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам речи президента написал в Telegram-канале, что созданные Путиным политическая система и экономическая модель позволили сделать санкции неэффективными. «Напротив, они бумерангом ударили по инициаторам. В Европе – рецессия, уровень инфляции достиг 6,1%. В РФ – ожидается рост ВВП порядка 2%, а инфляция вдвое ниже – 2,9%», – отметил спикер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных