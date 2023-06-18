Путин рассказал, как возвращал из зоны спецоперации одного из военных

При этом Путину, как он рассказал, однажды пришлось возвращать домой из зоны спецоперации одного из братьев-десантников чуть ли не силой. Замминистра обороны, бывший глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал ему, что на Запорожском направлении воюют три брата. «Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – сказал президент.