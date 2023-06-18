Путин рассказал, как возвращал из зоны спецоперации одного из военных
Президент Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, которые участвовали в спецоперации на Запорожском направлении. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
По словам президента, многие военные возвращаются в зону боевых действий даже после того, как получили ранения. «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все!» – сказал президент.
При этом Путину, как он рассказал, однажды пришлось возвращать домой из зоны спецоперации одного из братьев-десантников чуть ли не силой. Замминистра обороны, бывший глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал ему, что на Запорожском направлении воюют три брата. «Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – сказал президент.
Он уточнил, что один из братьев погиб, а президенту в разговоре с военным «пришлось сказать, это приказ верховного главнокомандующего», после чего тот согласился вернуться домой.
Путин встретился с военкорами в Кремле 13 июня и ответил на вопросы журналистов о ходе и целях специальной военной операции на Украине, отечественном военно-промышленном комплексе и потерях противника. В частности, президент заявил, что цели специальной военной операции на Украине носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. Он уточнил, что спецоперация – это ответ на пересечение «красных линий».
На встрече президент заявил о необходимости укреплять российскую границу и назвал проблему атак беспилотников на приграничные регионы решаемой. По его мнению, Киев атакует приграничные регионы, чтобы отвлечь российские войска и заставить отвести часть подразделений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Путин также признал, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить ОПК, чтобы армия стала лучшей в мире.