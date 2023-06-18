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Путин рассказал, как возвращал из зоны спецоперации одного из военных

Ведомости

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, которые участвовали в спецоперации на Запорожском направлении. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

По словам президента, многие военные возвращаются в зону боевых действий даже после того, как получили ранения. «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все!» – сказал президент.

При этом Путину, как он рассказал, однажды пришлось возвращать домой из зоны спецоперации одного из братьев-десантников чуть ли не силой. Замминистра обороны, бывший глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал ему, что на Запорожском направлении воюют три брата. «Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – сказал президент.

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Он уточнил, что один из братьев погиб, а президенту в разговоре с военным «пришлось сказать, это приказ верховного главнокомандующего», после чего тот согласился вернуться домой. 

Путин встретился с военкорами в Кремле 13 июня и ответил на вопросы журналистов о ходе и целях специальной военной операции на Украине, отечественном военно-промышленном комплексе и потерях противника. В частности, президент заявил, что цели специальной военной операции на Украине носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. Он уточнил, что спецоперация – это ответ на пересечение «красных линий».

На встрече президент заявил о необходимости укреплять российскую границу и назвал проблему атак беспилотников на приграничные регионы решаемой. По его мнению, Киев атакует приграничные регионы, чтобы отвлечь российские войска и заставить отвести часть подразделений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Путин также признал, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить ОПК, чтобы армия стала лучшей в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных