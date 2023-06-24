Бывший сотрудник Пригожина рассказал об идеологии страха главы ЧВК

«Сегодня настал день, когда мне впервые необходимо, жизненно необходимо выступить публично о моей работе у Евгения Викторовича. Евгений Викторович, за два года плотнейшего общения с вами я узнал и ваши принципы жизни, и вашу внутреннюю идеологию. <...> Это та правда, которую знают лишь люди, работавшие под вашим началом. И идеология у вас одна – страх, страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть, безраздельная и абсолютная. Каждый из нас, работавших на вас, знает – за любую провинность, за любое не вовремя высказанное возражение можно пойти к "учителю": это палач, который [избивает] тебя в подвале и вам отправляет фото, а вы решаете, добавить или достаточно. Уволиться от вас нельзя, это крепостное право, где только вы решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях. Cтрах и только страх – такой патриотизм вы несете нам на своих штыках? Ваш идеал – военный коммунизм, мы неоднократно это с вами обсуждали. И возбуждают вас в нем больше всего расстрелы, разумеется, на благо родины. <...> Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыни. <...>», – заявил он на видео.