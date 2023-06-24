Бывший сотрудник Пригожина рассказал об идеологии страха главы ЧВК
Первый заместитель «Корпорации развития Донбасса», бывший руководитель аналитической службы Евгения Пригожина Вячеслав Тарасов обратился к основателю ЧВК «Вагнер», заявив, что тот поддерживает идеологию военного коммунизма, а уволиться из военной компании почти невозможно.
Об этом Тарасов заявил в видеообращении, которое есть в распоряжении «Ведомостей». В разговоре с «Ведомостями» он также рассказал, что опубликовал видео в созданном недавно Telegram-канале «Аналитика Пригожина».
Тарасов рассказал, что работал руководителем аналитической службы Пригожина в Санкт-Петербурге с 2020 по 2022 г., а после увольнения он находится в Донецке.
«Сегодня настал день, когда мне впервые необходимо, жизненно необходимо выступить публично о моей работе у Евгения Викторовича. Евгений Викторович, за два года плотнейшего общения с вами я узнал и ваши принципы жизни, и вашу внутреннюю идеологию. <...> Это та правда, которую знают лишь люди, работавшие под вашим началом. И идеология у вас одна – страх, страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть, безраздельная и абсолютная. Каждый из нас, работавших на вас, знает – за любую провинность, за любое не вовремя высказанное возражение можно пойти к "учителю": это палач, который [избивает] тебя в подвале и вам отправляет фото, а вы решаете, добавить или достаточно. Уволиться от вас нельзя, это крепостное право, где только вы решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях. Cтрах и только страх – такой патриотизм вы несете нам на своих штыках? Ваш идеал – военный коммунизм, мы неоднократно это с вами обсуждали. И возбуждают вас в нем больше всего расстрелы, разумеется, на благо родины. <...> Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыни. <...>», – заявил он на видео.
Тарасов также пояснил, что говоря о случаях «расстрелов», он не имел в виду убийства в рядах ЧВК. По его словам, речь идет об ударах «Вагнера» по вертолетам Минобороны. Сообщалось, что бойцы ЧВК попытались сбить вертолет Ка-52 ВКС РФ в небе над Воронежем, ракету удалось увести в сторону с помощью тепловых ловушек.
«Я знаю, что Пригожин поднял вооруженный мятеж. Сбили три вертолета. На каком основании они подняли оружие против своих братьев, я не знаю», – отметил Тарасов в разговоре с «Ведомостями».