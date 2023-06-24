Ходаковский предупредил о планах ЧВК «Вагнер» захватить Краснодар
Участники ЧВК «Вагнер» планируют захватить Краснодар, предупредил замначальника упрапвления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, который также является командиром воюющего в зоне спецоперации батальона «Восток».
«По сообщениям из мятежной среды – в планы руководства Вагнера входит и захват Краснодара. Что же, – прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», – написал он в своем Telegram-канале.
По информации Ходаковского, большая часть рядового состава «Вагнера» не осведомлена о планах руководства ЧВК.
«Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дельнейшим ходом событий», – добавил он.
Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» уже были замечены в нескольких регионах, включая Ростовскую, Липецкую и Воронежскую области.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей «Вагнера». В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».