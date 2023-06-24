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Ходаковский предупредил о планах ЧВК «Вагнер» захватить Краснодар

Ведомости

Участники ЧВК «Вагнер» планируют захватить Краснодар, предупредил замначальника упрапвления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, который также является командиром воюющего в зоне спецоперации батальона «Восток».

«По сообщениям из мятежной среды – в планы руководства Вагнера входит и захват Краснодара. Что же, – прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», – написал он в своем Telegram-канале.

По информации Ходаковского, большая часть рядового состава «Вагнера» не осведомлена о планах руководства ЧВК.

«Бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, и они были немало удивлены дельнейшим ходом событий», – добавил он.

Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» уже были замечены в нескольких регионах, включая Ростовскую, Липецкую и Воронежскую области.

Ранее по теме: Крашенинников: сложившие оружие участники ЧВК «Вагнер» смогут избежать наказания

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей «Вагнера». В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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