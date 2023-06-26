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Мэр Перми Алексей Демкин уйдет в отставку

Ведомости

Мэр Перми Алексей Демкин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«В Пермскую городскую Думу поступило заявление главы Перми Алексея Демкина о сложении полномочий. Предполагается, что депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании, оно состоится во вторник, 27 июня», – сказано в сообщении. 

Согласно информации на официальном интернет-портале Пермского края, губернатор Дмитрий Махонин предложил Демкину перейти на работу в правительство региона в качестве вице-премьера. 

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Кто может занять место Демкина посту мэра Перми, официально пока не уточняется. По информации «Коммерсанта», им может стать министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, министр социального развития региона Павел Фокин, советник губернатора, руководитель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, вице-премьеры краевого правительства Александр Борисов, Андрей Алякринский и Дмитрий Самойлов, а также заместители главы Перми Эдуард Хайруллин или Ольга Андрианова.

Алексею Демкину 50 лет. Он окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». Демкин начал исполнять обязанности мэра Перми в декабре 2020 г., а в марте 2021 г. он официально вступил в должность. В конце ноября 2020 г. он был назначен замглавы администрации города, а до этого, с 2008 по 2018 гг., он работал заместителем гендиректора и директором по продажам в «Пермском заводе силикатных панелей», в 2018 г. он был назначен гендиректором компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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