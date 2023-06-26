Мэр Перми Алексей Демкин уйдет в отставку

Алексею Демкину 50 лет. Он окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». Демкин начал исполнять обязанности мэра Перми в декабре 2020 г., а в марте 2021 г. он официально вступил в должность. В конце ноября 2020 г. он был назначен замглавы администрации города, а до этого, с 2008 по 2018 гг., он работал заместителем гендиректора и директором по продажам в «Пермском заводе силикатных панелей», в 2018 г. он был назначен гендиректором компании.