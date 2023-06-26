С кем из силовиков Путин обсуждает задачи, возникшие в результате анализа попытки мятежа

Ранее сегодня президент выступил с обращением к гражданам России по итогам военного мятежа. Он поблагодарил их за выдержку, а также сказал, что бойцы и командиры группы «Вагнер» смогут заключить контракты с Вооруженными силами или другими спецслужбами, либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию. Глава государства повторил тезис из своего обращения от 24 июня о том, что организаторы мятежа предали свой народ и свою страну, и добавил, что враги России хотели именного такого исхода – братоубийства. Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, «которые встали на пути у мятежников», президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в урегулировании и бойцов «Вагнера», которые «остановились у последней черты». Он также подчеркнул самопожертвование погибших летчиков.