С кем из силовиков Путин обсуждает задачи, возникшие в результате анализа попытки мятежа
Президент Владимир Путин после обращения к россиянам по итогам военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начал совещание с силовиками. Его анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Начало совещания показали в открытом режиме. «Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», – сказал Путин. Эти кадры размещены на сайте и других ресурсах Кремля.
Согласно официальному сообщению, на совещание к первому лицу прибыли глава СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСО Дмитрий Кочнев, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководитель администрации президента Антон Вайно.
Ранее сегодня президент выступил с обращением к гражданам России по итогам военного мятежа. Он поблагодарил их за выдержку, а также сказал, что бойцы и командиры группы «Вагнер» смогут заключить контракты с Вооруженными силами или другими спецслужбами, либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию. Глава государства повторил тезис из своего обращения от 24 июня о том, что организаторы мятежа предали свой народ и свою страну, и добавил, что враги России хотели именного такого исхода – братоубийства. Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, «которые встали на пути у мятежников», президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в урегулировании и бойцов «Вагнера», которые «остановились у последней черты». Он также подчеркнул самопожертвование погибших летчиков.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли и назвали ее провокацией. ФСБ в отношении Пригожина возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город, а также направил бойцов в сторону Москвы.
Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. В Кремле после этого рассказали, что была достигнута договоренность о том, что уголовное дело Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.