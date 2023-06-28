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Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в видеообращение на итоговой сессии X форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с Днем независимости республики, который ежегодно празднуется 3 июля. Стенограмма речи российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником – Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания», – сказал Путин. 

Основную часть видеообращения президент РФ посвятил итогам форума и сотрудничеству России и Белоруссии. Путин подчеркнул, что Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди стран СНГ и четвертым – во всем мире. В 2022 г. товарооборот двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб. С января по апрель 2023 г. взаимная торговля увеличилась еще на 11%, добавил президент.

Российский лидер заявил, что в ходе форума было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. По его словам, на полях форума прошли «оживленные дискуссии» по вопросам углубления промышленной кооперации, реализации проектов в аграрной сфере, внедрения передовых информационных технологий, расширения гуманитарных связей и туристических обменов и др.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума отметил, что «еще несколько лет тому назад» Россия и Белоруссия «порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», но сейчас «агитировать за развитие партнерства» уже никого не нужно. Он подчеркнул, что позиция республики остается неизменной: «никаких барьеров и ограничений во взаимодействии».

День независимости Республики Беларусь ежегодно отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Красной армией Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Решение о праздновании именно в этот день было принято на республиканском референдуме в 1996 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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