Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума отметил, что «еще несколько лет тому назад» Россия и Белоруссия «порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», но сейчас «агитировать за развитие партнерства» уже никого не нужно. Он подчеркнул, что позиция республики остается неизменной: «никаких барьеров и ограничений во взаимодействии».