Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости
Президент РФ Владимир Путин в видеообращение на итоговой сессии X форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с Днем независимости республики, который ежегодно празднуется 3 июля. Стенограмма речи российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником – Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания», – сказал Путин.
Основную часть видеообращения президент РФ посвятил итогам форума и сотрудничеству России и Белоруссии. Путин подчеркнул, что Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди стран СНГ и четвертым – во всем мире. В 2022 г. товарооборот двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб. С января по апрель 2023 г. взаимная торговля увеличилась еще на 11%, добавил президент.
Российский лидер заявил, что в ходе форума было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов. По его словам, на полях форума прошли «оживленные дискуссии» по вопросам углубления промышленной кооперации, реализации проектов в аграрной сфере, внедрения передовых информационных технологий, расширения гуманитарных связей и туристических обменов и др.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума отметил, что «еще несколько лет тому назад» Россия и Белоруссия «порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», но сейчас «агитировать за развитие партнерства» уже никого не нужно. Он подчеркнул, что позиция республики остается неизменной: «никаких барьеров и ограничений во взаимодействии».
День независимости Республики Беларусь ежегодно отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Красной армией Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Решение о праздновании именно в этот день было принято на республиканском референдуме в 1996 г.