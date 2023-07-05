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Голикова заявила о сохраняющейся зависимости от поставок зарубежных препаратов

Ведомости

Россия по-прежнему зависима от поставок некоторых иностранных препаратов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Совете Федерации. Трансляция ведется в официальном сообществе Совфеда во «ВКонтакте».

«Еще сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией. 20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции», – сказала она. 

Для преодоления этой зависимости еще в 2022 г. была утверждена дорожная карта по локализации производства препаратов, в которую вошли 189 наименований, отметила Голикова. С того момента в России уже зарегистрированы 18 лекарств, предназначенных для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, ВИЧ, а также для снижения сердечно-сосудистой смертности, уточнила она.

По итогам 2022 г. российская фармацевтическая промышленность выросла относительно прошлого года на 10,6%. По словам вице-премьера, объем отечественного производства лекарств достиг почти 608 млрд руб. Голикова отметила, что сейчас число отечественных и иностранных производителей на российском рынке почти сравнялось – 471 и 431 соответственно.

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против РФ. Формально область фармацевтики не подверглась жестким ограничениям, однако иностранные фармкомпании заявили о сокращении финансовой и инвестиционной активности в России. Также сроки поставок медикаментов серьезно замедлились из-за разрыва логистических цепочек.

В связи с этим появилась необходимость добиться лекарственного суверенитета России. В августе прошлого года Минобрнауки оценивало достижение лекарственного суверенитета в 200 млрд руб., сообщал РБК. Речь в том числе шла об увеличении доли лекарств, произведенных в России, а также о наращивании доли отечественных препаратов.

В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. По его словам, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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