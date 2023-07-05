Голикова заявила о сохраняющейся зависимости от поставок зарубежных препаратов

Для преодоления этой зависимости еще в 2022 г. была утверждена дорожная карта по локализации производства препаратов, в которую вошли 189 наименований, отметила Голикова. С того момента в России уже зарегистрированы 18 лекарств, предназначенных для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, ВИЧ, а также для снижения сердечно-сосудистой смертности, уточнила она.