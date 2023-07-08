Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку

NOS уточняет, что это третье правительство под руководством Рютте, которое уходит в отставку раньше положенного срока. По данным издания, спорным моментом стал вопрос о воссоединении семей просителей убежища в Нидерландах. Партия премьер-министра –Народная партия за свободу и демократию (VVD) – настаивала на том, чтобы ограничить число людей, которые могут въехать в страну за просителем убежища по программе воссоединения семьи. Также коалицией рассматривался вопрос о том, чтобы разделить просителей на две категории – тех, кому лично грозит опасность и тех, кто бежит, например, от войны, и ограничить въезд для второй группы.