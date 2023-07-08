Президент Финляндии назвал головной болью закрытие консульства в Петербурге
Закрытие консульства в Санкт-Петербурге стало новой головной болью для Финляндии, ответные меры готовятся, заявил президент республики Саули Ниинисте. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на агентство STT.
По словам Ниинисте, решение России о депортации девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве соответствовало ожиданиям, но объявление о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге стало «совершенно новым открытием».
«Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным]», – сказал президент (перевод по ТАСС).
Ранее Ниинисте заявил о подготовке Финляндией ответных мер на решение России закрыть генконсульство страны в Санкт-Петербурге. В своем Twitter он назвал решение России закрыть генконсульство «жестоким и асимметричным ответом» на высылку Финляндией российских дипломатов.
6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила выслать девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.
В финском МИДе также сообщили, что с 10 июля ужесточают правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены. Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян.