Сотрудники подконтрольной России Харьковской ВГА попали под обстрел

10 сентября 2022 г. Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Сейчас под контролем РФ находится часть Харьковской области, которая примыкает к России у Белгородской области. Ранее Ганчев говорил, что в подконтрольных 29 населенных пунктах живут около 3000 человек.