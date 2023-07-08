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Сотрудники подконтрольной России Харьковской ВГА попали под обстрел

Ведомости

Сотрудники подконтрольной России военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под артиллерийский обстрел украинских военных, они не пострадали, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

Ганчев в своем Telegram-канале уточнил, что работники администрации выполняли рабочие задачи на подконтрольной ВС РФ территории региона. В результате обстрела осколками была посечена одна из служебных машин, у двоих сотрудников несколько царапин.

«Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать», – сказал Ганчев в видеообращении.

В администрации региона «РИА Новости» также рассказали, что обстрел происходил во время передачи подарков жителям ко Дню семьи, любви и верности.

10 сентября 2022 г. Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Сейчас под контролем РФ находится часть Харьковской области, которая примыкает к России у Белгородской области. Ранее Ганчев говорил, что в подконтрольных 29 населенных пунктах живут около 3000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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