Сотрудники подконтрольной России Харьковской ВГА попали под обстрел
Сотрудники подконтрольной России военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под артиллерийский обстрел украинских военных, они не пострадали, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
Ганчев в своем Telegram-канале уточнил, что работники администрации выполняли рабочие задачи на подконтрольной ВС РФ территории региона. В результате обстрела осколками была посечена одна из служебных машин, у двоих сотрудников несколько царапин.
«Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать», – сказал Ганчев в видеообращении.
В администрации региона «РИА Новости» также рассказали, что обстрел происходил во время передачи подарков жителям ко Дню семьи, любви и верности.
10 сентября 2022 г. Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Сейчас под контролем РФ находится часть Харьковской области, которая примыкает к России у Белгородской области. Ранее Ганчев говорил, что в подконтрольных 29 населенных пунктах живут около 3000 человек.