У посольств стран могут выставить пораженную технику НАТО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по обороне проработать вопрос об организации выставки пораженной техники стран НАТО, которая была поставлена Украине. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, передает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — сказал он.
Зампредседателя комитета по молодежной политике Владимир Исаков напомнил, что во время Великой Отечественной войны уничтоженные Красной армией фашистские «тигры» выставлялись в Москве.
Страны Запада начали поставлять свое вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.