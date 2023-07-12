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У посольств стран могут выставить пораженную технику НАТО

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по обороне проработать вопрос об организации выставки пораженной техники стран НАТО, которая была поставлена Украине. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — сказал он.

Зампредседателя комитета по молодежной политике Владимир Исаков напомнил, что во время Великой Отечественной войны уничтоженные Красной армией фашистские «тигры» выставлялись в Москве.

Ранее по теме: О поставке каких вооружений объявили накануне и в первый день саммита НАТО в Вильнюсе

Страны Запада начали поставлять свое вооружение Украине еще до начала спецоперации, но после 24 февраля 2022 г. поставки существенно увеличились, также расширилась номенклатура поставок – туда вошли танки, РСЗО, беспилотники и др. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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