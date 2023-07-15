Маск выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве говорили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.