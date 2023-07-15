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Политика

Маск выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск выступил против поставок кассетных боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем он написал в Twitter.

«Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы их отправляем, чтобы их использовали? Из этого ничего хорошего не выйдет», – написал Маск.

23 апреля Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Миллиардер также добавил, что его SpaceX отказалась от денег Пентагона за обеспечение работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве говорили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.

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Затем врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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