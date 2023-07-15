Маск выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине
Американский бизнесмен Илон Маск выступил против поставок кассетных боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем он написал в Twitter.
«Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы их отправляем, чтобы их использовали? Из этого ничего хорошего не выйдет», – написал Маск.
23 апреля Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Миллиардер также добавил, что его SpaceX отказалась от денег Пентагона за обеспечение работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится на Украине. До этого в американском военном ведомстве говорили, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте на Украине.
Затем врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. В Кремле предупредили, что в случае применения Украиной такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.