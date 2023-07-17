Посольство назвало новые санкции Британии против россиян ничтожными
Решение Великобритании расширить санкции против россиян является неприемлемым и юридически ничтожным. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
«Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное», – говорится в заявлении дипломатического ведомства (цитата по ТАСС).
При этом в посольстве подчеркнули, что особое негодование вызывает тот факт, что Лондон в качестве предлога для санкций использует довод о защите детей. В заявлении напомнили, что ограничения против россиян были введены спустя несколько часов после атаки на Крымский мост, в результате которой сиротой осталась 14-летняя девочка, а также после многочисленных атак Украины по мирным жителям, которые осуществляются при помощи поставленного британцами оружия.
17 июля Великобритания расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, на 14 позиций. Под ограничения попали 13 человек, в числе которых министр культуры Ольга Любимова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка в якобы «принудительной депортации украинских детей» в Россию.
Ранее Киев обвинял Москву в якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и с опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».