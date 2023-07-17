Газета
Политика

Посольство назвало новые санкции Британии против россиян ничтожными

Ведомости

Решение Великобритании расширить санкции против россиян является неприемлемым и юридически ничтожным. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

«Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное», – говорится в заявлении дипломатического ведомства (цитата по ТАСС).

При этом в посольстве подчеркнули, что особое негодование вызывает тот факт, что Лондон в качестве предлога для санкций использует довод о защите детей. В заявлении напомнили, что ограничения против россиян были введены спустя несколько часов после атаки на Крымский мост, в результате которой сиротой осталась 14-летняя девочка, а также после многочисленных атак Украины по мирным жителям, которые осуществляются при помощи поставленного британцами оружия.

Ранее по теме: НАК: на Крымский мост совершена террористическая атака украинскими дронами

17 июля Великобритания расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, на 14 позиций. Под ограничения попали 13 человек, в числе которых министр культуры Ольга Любимова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и др. Под санкции также попал детский лагерь «Артек». В качестве причины для этого решения названа поддержка в якобы «принудительной депортации украинских детей» в Россию.

Ранее Киев обвинял Москву в якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти заявления ложными и циничными. По ее данным, из республик Донбасса и с опасных территорий Украины было эвакуировано в Россию более 2 млн человек. Из них 325 000 – дети. Она уточнила, что все люди уехали добровольно, «спасая свою жизнь и жизнь своих детей».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных