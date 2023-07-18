Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Бусаргиным

По словам губернатора, ключевой программой в регионе является программа по переселению из аварийного жилья. На 1 января 2022 г. в таком состоянии было 911 домов общей площадью порядка 600 000 кв. м, в которых живут 30 000 человек. В этом году должны отселить 202 многоквартирных дома на 7500 человек. Помимо этого, региону одобрили заявку на 6 млрд руб., за счет которых будет возможно расселить 5500 человек из 174 домов. Однако осталось пять домов, которые не попали в программу. В связи с этим Бусаргин попросил президента помочь, так как проблема может решиться по поручению президента в рамках целевого финансирования.