Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Бусаргиным
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Бусаргин доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, здравоохранении, проблеме аварийного жилья, строительстве детских садов и др.
На встрече с президентом губернатор попросил поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Бусаргин подчеркнул, что в регионе 33 предприятия занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами и есть профильные кафедры в вузах.
По словам губернатора, ключевой программой в регионе является программа по переселению из аварийного жилья. На 1 января 2022 г. в таком состоянии было 911 домов общей площадью порядка 600 000 кв. м, в которых живут 30 000 человек. В этом году должны отселить 202 многоквартирных дома на 7500 человек. Помимо этого, региону одобрили заявку на 6 млрд руб., за счет которых будет возможно расселить 5500 человек из 174 домов. Однако осталось пять домов, которые не попали в программу. В связи с этим Бусаргин попросил президента помочь, так как проблема может решиться по поручению президента в рамках целевого финансирования.
Губернатор также коснулся темы модернизации скоростного трамвая, на которую потребуется более 17 млрд руб. Путин отметил, что необходимо под новые составы поменять линии. Бусаргин рассказал, что как раз на это и пойдут выделенные деньги, а вот на подвижной состав средств нет.
Президент обсудил с главой Саратовской области и поддержку участников спецоперации на Украине. Так, в регионе действует 13 мер поддержки. Из них пять направлены на помощь военным с детьми. Путин попросил не бросать эту работу.