Росгвардейцам могут запретить размещать данные о себе в интернете и СМИ
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ информацию о себе, своих коллегах, в том числе бывших сослуживцах, и членах их семей. Такие поправки были внесены к законопроекту об особенностях комплектования войск Росгвардии.
Согласно внесенным поправкам, росгвардейцам будет запрещено публиковать информацию, в том числе видео и фотографии, с помощью которых можно будет установить местонахождение бойцов нацгвардии и принадлежность к войскам. Помимо этого, поправками предлагается установить запрет на раскрытие служебной деятельности.
Автором законопроекта об особенностях прохождения службы в Росгвардии выступает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, документ был внесен в нижнюю палату парламента 18 апреля, принят в первом чтении 14 июня. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект во втором чтении 20 июля. Дата рассмотрения документа в третьем чтении пока не установлена, следует из думской электронной базы.
Согласно тексту пояснительной записки, законопроектом предлагается уравнять положение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания полиции, и начать применять к ним единые правовые подходы. Эти меры «позволят дополнительно привлечь в Росгвардию профессиональные подготовленные кадры, а также сохранить на службе лиц, имеющих боевой опыт и соответствующие навыки».
В своем Telegram-канале Хинштейн пояснил, что внесенные поправки также направлены на то, чтобы уравнять положение военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он отметил, что этот запрет прописан в законе «О статусе военнослужащего» и применяется ко всем военнослужащим, в том числе проходящим службу в нацгвардии. Тем не менее, эта мера не распространяется на ОМОН или СОБР. Поправкой предлагается устранить «двойные подходы».