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Росгвардейцам могут запретить размещать данные о себе в интернете и СМИ

Ведомости

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ информацию о себе, своих коллегах, в том числе бывших сослуживцах, и членах их семей. Такие поправки были внесены к законопроекту об особенностях комплектования войск Росгвардии.

Согласно внесенным поправкам, росгвардейцам будет запрещено публиковать информацию, в том числе видео и фотографии, с помощью которых можно будет установить местонахождение бойцов нацгвардии и принадлежность к войскам. Помимо этого, поправками предлагается установить запрет на раскрытие служебной деятельности.

Автором законопроекта об особенностях прохождения службы в Росгвардии выступает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, документ был внесен в нижнюю палату парламента 18 апреля, принят в первом чтении 14 июня. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект во втором чтении 20 июля. Дата рассмотрения документа в третьем чтении пока не установлена, следует из думской электронной базы.

Согласно тексту пояснительной записки, законопроектом предлагается уравнять положение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания полиции, и начать применять к ним единые правовые подходы. Эти меры «позволят дополнительно привлечь в Росгвардию профессиональные подготовленные кадры, а также сохранить на службе лиц, имеющих боевой опыт и соответствующие навыки».

В своем Telegram-канале Хинштейн пояснил, что внесенные поправки также направлены на то, чтобы уравнять положение военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он отметил, что этот запрет прописан в законе «О статусе военнослужащего» и применяется ко всем военнослужащим, в том числе проходящим службу в нацгвардии. Тем не менее, эта мера не распространяется на ОМОН или СОБР. Поправкой предлагается устранить «двойные подходы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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