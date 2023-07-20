Росгвардейцам могут запретить размещать данные о себе в интернете и СМИ

В своем Telegram-канале Хинштейн пояснил, что внесенные поправки также направлены на то, чтобы уравнять положение военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он отметил, что этот запрет прописан в законе «О статусе военнослужащего» и применяется ко всем военнослужащим, в том числе проходящим службу в нацгвардии. Тем не менее, эта мера не распространяется на ОМОН или СОБР. Поправкой предлагается устранить «двойные подходы».