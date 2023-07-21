В МИДе рассказали о планах России досматривать суда в Черном море
Россия планирует при необходимости досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться в отсутствии военных грузов. Об этом на брифинге сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Вершинин прокомментировал заявления Минобороны о том, что все следующие по акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики грузов военного назначения для Украины.
«Рассматриваться и считаться – имеется в виду, мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос на осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», – пояснил он. Он подчеркнул, что теперь нет морского гуманитарного коридора, а есть зона повышенной военной опасности.
17 июля Россия покинула зерновое соглашение, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это невыполнением второй части зерновой сделки, которые касалась содействия в вывозе российской продукции.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
Позже аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акваторию Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».