В МИДе рассказали о планах России досматривать суда в Черном море

«Рассматриваться и считаться – имеется в виду, мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. Это означает запрос на осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», – пояснил он. Он подчеркнул, что теперь нет морского гуманитарного коридора, а есть зона повышенной военной опасности.