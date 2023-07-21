Эрдоган и Зеленский обсудили возможность продления зерновой сделки

Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. При этом Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.