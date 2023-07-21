Эрдоган и Зеленский обсудили возможность продления зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность продления зернового соглашения, сообщили в канцелярии главы Турции.
«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир», – сообщили в представительстве Эрдогана (цитата по «РИА Новости»).
21 июля турецкий лидер заявил о желании обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом.
Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. При этом Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.
Зеленский при этом заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Российское Минобороны объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».