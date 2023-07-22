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Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

23 июля у Лукашенко запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры в ходе переговоров затронут вопросы двухстороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.

Лидеры России и Белоруссии встречаются регулярно. Их последняя встреча состоялась 9 июня в неформальной обстановке в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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