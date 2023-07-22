Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
23 июля у Лукашенко запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры в ходе переговоров затронут вопросы двухстороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках Союзного государства.
Лидеры России и Белоруссии встречаются регулярно. Их последняя встреча состоялась 9 июня в неформальной обстановке в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.